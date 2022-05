Après avoir fait l'ISG et travaillé quelques temps dans des services financiers, Lauriane de HUBSCH s'est consacrée à sa passion, le chant, tant au travers de concerts, que de cours particuliers ou de l'animation du choeur qu'elle a créé.

Artiste lyrique, mezzo-soprano, elle a débuté sa carrière dans la troupe de comédie musicale des Tréteaux Lyriques. Aujourd’hui, elle perfectionne sa voix avec Daniel Ottevaere.



Son répertoire profane et sacré, va de Hildegarde von Bingen à G. F. Haendel, J. S. Bach, W. A. Mozart, H. Berlioz, G. Fauré, R. Strauss.



Elle se produit régulièrement dans des églises avec des programmes de musique sacrée, souvent avec des thématiques variant en fonction du temps liturgique.



Elle chante aussi pour animer des mariages ou des enterrements.



Depuis 2001, elle donne des récitals avec des cycles lyrique de R. Schumann, H. Berlioz, G. Fauré ou J. Offenbach, ainsi que des concerts thématiques :

 Le Bestiaire Ailé

 Si les Parfums m’étaient chantés

 l’Amour dans tous ses états

 Le langage secret de l’éventail

 L'âme dans tous ses états

 Une belle histoire d'eau

 Visages de femmes

 Pluie et soleil sur l'enfance



Elle a donné plusieurs récitals de mélodies françaises à Moscou en 2005 ainsi qu'au foyer du Théâtre du Châtelet à Paris, en province, en Belgique et en Allemagne.



En 2009, « La vengeance de Sextus », fantaisie autour des airs de Sextus dans l’opéra « Jules César » de G. F. Haendel, créé et interprété par elle, mis en scène par Michel Verschaeve, a été très bien accueilli par le public, ainsi que « Le langage secret de l’éventail », donné au château de la ville de Karlsruhe et au Musée Lambinet à Versailles (Mois Molière 2011).

Elle a interprété "Si les Fables de la Fontaine m'étaient chantées" musique de J. Offenbach au musée Lambinet (Mois Molière 2012) et y donnera un récital "Pluie et soleil sur l'enfance" en juin 2013.



Elle a plusieurs projets de récitals avec "Brest 2014", grande manifestation nautique biannuelle, avec l'Ambassade de France en Inde et l'Osmothèque de Versailles.



Elle donne régulièrement une conférence « Le chant, chemin d’unicité de vie ? » aux élèves de terminale et de classes préparatoires aux grandes écoles, au Centre Daniélou de Rueil Malmaison, ainsi qu'au Lycée Henri IV à Paris.



Elle va donner un concert-lecture avec Eric de Rus, professeur agrégé de philosophie et écrivain, dont les poèmes sont lus et illustrés par des pièces musicales appropriées, au Temple des Billettes 24 R des Archives 75004 Paris jeudi 21 Mars à 20H30.



Dans le cadre des entreprises, elle a monté une conférence-concert sur le thème du manager-musicien, très appréciée par les managers de Vinci, avec son associé Rémi Huppert, conseiller en management et écrivain. Ils sont invités à réitérer dans ce groupe et ont de nombreux contacts notamment chez Media Participation, au Ministère du Budget, chez GRT Gaz et au Centre des Bernardins.

Enfin, elle propose une conférence-concert sur la gestion des réactions émotionnelles des salariés d'entreprises, avec le Docteur Christophe Bagot, psychiatre et auteur de "L'Empire du stress". Ils offrent un mode de résolution original de ce problème en utilisant des réunions de groupe qui intègrent chant et coaching.



