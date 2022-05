Lauriane DESPAUX

Page Personnel, entité de PageGroup (plus de 5 000 collaborateurs à travers le monde), est le leader du recrutement (CDD, CDI) et de l’intérim spécialisés en France.



Notre mission : conseiller et accompagner nos clients et candidats dans la recherche de solutions adaptées à leurs problématiques de recrutement et d’emploi.



Nos équipes, présentes dans toute la France, offrent une expertise globale à travers ses 20 divisions spécialisées : Accueil & Services, ADV & Import Export, Achats & Logistique, Assistanat, Assurance, Audit, Conseil & Expertise, Banque, Commercial, Comptabilité & Finance, Digital, Marketing & Communication, Distribution & Commerce, Hôtellerie & Tourisme, Immobilier & Construction, Informatique, Ingénieurs & Techniciens, Juridique & Fiscal, Public & Parapublic, Ressources Humaines & Santé, Restauration.