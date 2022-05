Lauriane FRUTIER-PEYLACHON

Au fil des années, mes compétences ont été reconnues dans les domaines suivants:

Management d'équipe pluridisciplinaires (Architectes, BE fluides, équipes travaux…),

Etablissement de budgets cibles,

Planification de projets,

Gestion de relations clients,

Négociation et achats de prestations de travaux,

Conduite d'opérations (travaux GO et TCE, neuf ou réhabilitation),

Gestion de contrat.



Mes principales qualités sont:

Ma capacité d'adaptation, ma curiosité, ma persévérance, mon organisation



Mes compétences :

Management de travaux TCE

Management de projet