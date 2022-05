Lauriane GIRAUD

MES PRINCIPAUX DOMAINES DE COMPETENCES



Double compétence Marketing & Communication :



- Mise en oeuvre de stratégies de communication hors médias

- Conception des animations et des supports de communication (maîtrise de la chaîne graphique)

- Organisation d'évènements

- Rédaction de communiqués de presse

- Lancement et suivi de production des outils et animations

- Coordination clientèle, suivi de création et de fabrication



- Elaboration de plans stratégiques et de nouveaux concepts produits innovants

- Gestion et développement produits (maîtrise du marketing mix)

- Suivi de projets avec la R&D et présentation de lancement à la force de vente

- Négociation avec les fournisseurs



Mes compétences :

Word, Excel, Ppt, Sphinx, Photoshop, XPress

Organisation d'évènements

Négociation fournisseurs

Développement produit

Rédaction

Relation clientèle

Élaboration de plans marketing

Conception de supports de com et d'animations

Gestion et suivi de projets

Elaboration de stratégies de communication