Lauriane GRAMMONT

Je suis actuellement en recherche active de nouveaux horizons professionnels, en coordination - gestion de projets ou en accompagnement-conseil de structures dans le domaine de l'Economie Sociale et Solidaire. Mes projets personnels orientent mes recherches plus particulièrement en Savoie et en Isère.



Compétences :

- 8 ans d'expérience en montage de projets en agriculture biologique, insertion socio-professionnelle et commercialisation en circuits courts.

- Gestion de projet : conception, coordination, développement, communication, gestion financière et associative.

- Accompagnement de structures : animation, conseil - diagnostic & préconisations, formation, mutualisation.

- Travail en réseau avec un large éventail de types d'acteurs (du public au privé, du local au national).

- Autonome et entreprenante. Co-construction en équipe. Rigoureuse, dynamique et capacités d'adaptation.



J'ai également créé une autoentreprise permettant de proposer des prestations sur des missions ponctuelles d'appui-conseil.



Mes compétences :

Circuits courts

Ingénierie

Agriculture biologique

Insertion socioprofessionnelle

Coordination de projets

Accompagnement et conseil

Stratégie de développement