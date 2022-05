Lauriane GUIMARAES

Actuellement en deuxième année de cycle préparatoire d’ingénieur spécialisation BTP à l’école du CESI à Nanterre,

Jeune étudiante dynamique, rigoureuse, appliquée et avec une volonté d’apprendre les métiers du BTP, je souhaite vous convaincre de venir travailler avec vous en qualité de stagiaire

J'ai déjà effectué différents stages en cabinet d'architecture

Habituée au travail pédagogique par projet, j'aimerais acquérir les qualités, les compétences requises et un savoir-faire pour devenir un ingénieur professionnel et reconnu