Lauriane KANGA

Titulaire d'un BTS Management Des Unités Commerciales, je recherche actuellement un poste en alternance pour ma rentrée en 3ème année de Marketing au sein de l'école de commerce Paris Pôle Alternance.



Ambitieuse, professionnelle et très compétente en terme d'analyse managériale et commerciale je souhaite aujourd'hui acquérir davantage de compétences au niveau théorique et pratique dans le secteur marketing.



Mes résultats:



Baccalauréat 2010 : Session STG Marketing

Obtention du baccalauréat avec une moyenne générale de 13.65 (Mention assez bien)

NB: J'ai également obtenu une note de 18/20 pour l'étude que j'ai mené en Marketing sur les alicaments Danone et sur la mise en place d'un projet visant à répondre à un problème de baisse du CA d'un point de vente (Enseigne Jennyfer).



BTS MUC Session 2012:

Obtention du BTS avec une moyenne générale de 14.45.

NB: J'ai obtenu une note de 18/20 pour mon étude sur l'enseigne Marionnaud dans laquelle j'ai effectué mon stage de BTS de 20 semaines réparties sur deux années. J'ai obtenu une note de 16/20 pour mon projet de développement d'une unité commerciale ainsi qu'une note de 16/20 en Management.







Mes compétences :

Bts muc

COMMERCE

Cosmétique

Marketing

Parfumerie