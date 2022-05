Lauriane KERVENEC

Curieuse, dynamique et volontaire j'ai une capacité d'adaptation me permettant d'être rapidement opérationnelle.

Mon parcours professionnel, construit sur la base d’une expérience dans le monde du conseil et sur des postes de communiquant pour des jeunes structures parisiennes m'a permis d'acquérir de nombreuses compétences en marketing et communication.



Mes compétences :

Social media

Marketing digital

Marketing produit

Marketing multicanal

Gestion événementielle

Evénementiels et salons

Communication événementielle

Microsoft Office

Wordpress

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

CMS

Gestion de projet

Dynamics CRM