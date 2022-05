Lauriane LE QUERE

Ingénieur informatique (chimiste de formation), je travaille comme prestataire (groupe CGI) chez VEOLIA EAU.

J'ai commencé en tant que développeur Cobol sur le grand système MVS puis j'ai rapidement évolué vers un poste d'analyste et de responsable d'une partie de la TMA facturation / recouvrement.

Cette TMA m'a permis de développer mes capacités d'adaptation (régie puis forfait et enfin externalisation de cette TMA).

Et dans le cadre de cette externalisation, j'ai occupé le poste de backup de chef projet.



J'ai ensuite eu l'opportunité d'intégrer l'équipe de migration mise en place dans le cadre du changement du système de facturation/recouvrement chez VEOLIA EAU

Cela m'a permis d'acquérir de nouvelles compétences : SQL, ORACLE, Business Object, et CC&B.



Ayant eu la possibilité d'enrichir mes compétences en développement et en analyse, je souhaite maintenant poursuivre ma carrière en privilégiant mes compétences relationnelles et fonctionnelles (encadrement d'équipe, suivi de projet...).



En recherche active.



Mes compétences :

MVS

SQL

Business Objects

COBOL

Oracle

Spécifications fonctionnelles

Recette fonctionnelle