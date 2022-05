Lauriane LUBERT-GUIN

Ingénieure en bio-industrie de deux années d'expérience en coordination scientifique, je suis passionnée par la cosmétique et son univers sensoriel.

Volontaire, je m'investis entièrement dans tous les projets que j’entreprends avec dynamisme et curiosité. Ma motivation et mon épanouissement viennent de la découverte de nouveaux challenges et des échanges avec des collaborateurs d'expertise différente.



Actuellement à la recherche d'une nouvelle opportunité, je serais ravie de mettre mes compétences en gestion de projet et formulation au service d'une entreprise cosmétique à partir de février 2017.



Mes compétences :

Restitution

Preformulation

Microsoft Project

Microsoft Office