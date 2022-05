Lauriane MIETTON

Jeune Ingénieur agronome AgroParisTech et Chimie ParisTech, je travaille actuellement en tant que V.I.E. pour Albioma dans le domaine des énergies renouvelables et plus particulièrement la biomasse.



Mon projet porte plus spécifiquement sur la valorisation de la biomasse locale en alternative au charbon utilisé dans les centrales thermiques de cogénération de l'ile Maurice.



Dynamique et possédant une forte capacité d’adaptation, je suis motivée par des projets originaux où interviennent des enjeux et des acteurs multiples et qui mettent les valeurs humaines et environnementales au premier plan.



Mes compétences :

Gestion forestière

Agronomie

Agriculture

Rédaction

SIG

Gestion des milieux naturels

Adaptable et force de proposition

Ingénieur

Environnement