Après plusieurs années en tant que juriste dans différents secteurs, mon parcours diversifié entre le domaine contractuel, la gestion de projet (systèmes dinformation) et la performance, a pour fil rouge la conduite de projets juridiques (parfois même non juridiques) au niveau national ou international et témoigne de ma capacité à madapter à différents environnements et sujets.



Mes compétences :

- Microsoft Office

- Adobe Acrobat Pro

- Galexy de Legal Suite

- Klaxoon

- Box