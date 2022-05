Lauriane SORNETTE

Je suis actuellement styliste pour une marque de prêt-à-porter féminin ainsi qu'assistante chef de produit. Je recherche un éventuel poste de styliste PAP en France ou à l'étranger. Formée au sein d'une école d'arts appliquée, je me suis spécialisée dans le design de mode. Mes stages dans le prêt-à-porter et des concours dont j'ai été remisé m'ont permis d'acquérir de l'expérience. Je souhaite la partager en travaillant avec celui ou celle qui me permettra de m'épanouir dans ce domaine.



Mes compétences :

Création graphique

Pilotage d'activité

Contrôle qualité

Gestion de projet

Entreprenariat

Stylisme