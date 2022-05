Lauriane TESSIAUT

Paysagiste.



Je me présente, je suis a la recher d'un poste dans l'administration ou dans la formation en espace vert

Différentes expérience dans le domaine privé chez divers paysagiste. et en formation dans des cfa ( CFA 71 et CFA olivier de serres à Quetigny)

Administratif ( relation clientèle , fracturation , devis, élaboration de projet...) ,

Et de la formation dans des cfa dans le domaine professionnel pour former les jeunes au métier de paysagiste ( CAP, BP, BAC).

J'ai mettrais à disposition mes compétences, mon savoir sur le domaine du paysage et mon expérience.





Je suis ouverte aux autres, soucieuse, je sais m'adapter et j'ai le sens des responsabilités, de l'organisation et de la rigueur ; j'ai un désir de réussir mon insertion professionnelle, permettant ainsi mon épanouissement aussi bien sur le plan personnel qu'au sein de la société.



Mes compétences :

Autocad

Autocad civil 3D

Civil 3d

DAO

DAO Autocad

Sorties

Microsoft Office

Data Access Object

Bug Tracking System