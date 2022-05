Je me prédestine aux postes dans les Ecomusées, Offices de tourisme et autres structures touristiques locales.

Curieuse de connaître l'environnement professionnel dans lequel j'évolue, je suis à la recherche de contacts qui pourraient m'apporter des informations sur leur métier dans ce domaine et si possible, des opportunités de carrière.

Je recherche principalement dans le secteur de la Promotion du Patrimoine touristique local.