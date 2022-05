Laurianne BARDIN

Bienvenu sur mon profil Viadeo !



Vous découvrirez au travers de cette page mes expériences professionnelles ainsi que les études que j'ai suivi, avec un détail des enseignements et des compétences acquises au cours de chaque année.



En ce qui concerne ma situation actuelle, je souhaite travailler pour la gestion quantitative et qualitative de l'eau souterraine et/ou l'aménagement et la protection de cours d'eau.



Les compétences scientifiques dont je dispose sont les suivantes :

- Hydrogéologie, hydrologie, hydraulique fluviale

- Géologie, pédologie

- SIG et modélisation : ArcGis, ModFlow, HEC-RAS

- Sismique, diagraphie, sédimentologie



Je dispose des qualités suivantes :

- Aisance pour le travail en équipe

- Aisance pour le travail de terrain



S'ajoute aux qualités et compétences cités ci-dessus mon bon niveau d'anglais, me permettant de comprendre, lire, écrire et parler aisément dans cette langue.



N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur mes expériences ou sur mes aspirations professionnelles.



Bonne visite,



Laurianne



Mes compétences :

Aptitudes relationnelles

ArcGis

Excel

Modélisation (ModFlow, Surfer, Hec-Ras)

Hydrologie/Hydrogéologie

Travail en équipe