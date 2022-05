Passionnée par la Culture, en particulier les arts de la rue, les arts visuels, le nouveau cirque et les musiques actuelles, je suis ouverte à toutes propositions de contrats et de projets collaboratifs artistiques et culturels.

Aimant les langues étrangères, les voyages et l'interculturalité, je suis également mobile à l'international!

A bon entendeur...