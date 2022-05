Laurianne BOISSON

Forte d'une triple expérience en études de marché, marketing et retail acquise au sein de multinationales dans l'industrie du sport et des PGC, mon parcours professionnel me permet d'allier vision stratégique et excellence opérationnelle.



Mon intégration au sein d'une équipe s'appuie sur des qualités relationnelles développées lors de la pratique du sport collectif à haut niveau et sur une capacité d'adaptation éprouvée lors de plusieurs séjours à l'international (Canada, Taïwan, Chine, et Suisse)



COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES:



Études de Marché / Insights Consommateurs:

- Définir les méthodologies d'étude (qualitative, quantitative).

- Piloter les prestataires pour les études externalisées: brief, délai, budget.

- Regrouper, synthétiser et analyser les données.

- Formuler des recommandations précises et actionnables.

- Mobiliser les équipes et convaincre les décisionnaires.



Marketing:

- Élaborer le cahier des charges d'un nouveau produit.

- Assister à la formulation du mix marketing

- Effectuer la veille concurrentielle.

- Développer les outils d'aide à la vente.

- Organiser et coordonner des évènements.



Retail:

- Stimuler les ventes et maximiser la rentabilité.

- Optimiser l'assortiment produit, gérer les stocks et l'approvisionnement des linéaires.

- Recruter, former et manager les vendeurs.

- Préparer et mettre en place les opérations commerciales.





Mes compétences :

Marketing opérationnel

Études marketing

Management

Étude de marché

Marketing stratégique

Sport de haut niveau

Evénementiels et salons