Laurianne BROCHARD

Appartenant au groupe Michael Page International Plc, Page Personnel est un acteur majeur de l’intérim et du recrutement spécialisés dont l’expertise est reconnue et appréciée par les clients et les candidats à travers une vingtaine de pays.



Avec l’appui d’un réseau de 270 consultants et 20 bureaux en France, Page Personnel répond aux besoins temporaires et permanents des entreprises en recherche de cadres de premier niveau, de techniciens, et d’employés qualifiés.

La spécialisation de ses consultants est l’une des principales forces de la marque. Les équipes sont organisées par métier et région.



Page Personnel offre une expertise globale à travers ses 18 divisions spécialisées :



- Accueil & Services

- ADV & Import Export

- Achats & Logistique

- Assistanat

- Assurance

- Audit, Conseil & Expertise

- Banque

- Commercial

- Comptabilité & Finance

- Digital, Marketing & Communication

- Distribution & Commerce

- Immobilier & Construction

- Informatique

- Ingénieurs & Techniciens

- Juridique & Fiscal

- Public & Parapublic

- Ressources Humaines

- Santé



Page Personnel Comptabilité & Finance propose aux entreprises des solutions en matière de recrutement spécialisé et d'intérim, s'appuyant sur l'expertise de ses consultants et l'application de méthodes éprouvées. Page Personnel Comptabilité & Finance identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité (Gestionnaire paie, Comptable clients-fournisseurs, Comptable général(e), Comptable paie, Chargé(e) de recouvrement, Contrôleur (euse) de gestion…) afin de répondre au mieux aux attentes et aux besoins ciblés de ses clients.