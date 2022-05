Laurianne CLEMENT

En un peu plus de 5 ans chez Baudin Châteauneuf, j’ai mené à bien différents types de travaux de construction et rénovation métallique. En tant que chargée d’affaires, j’ai eu la responsabilité de nombreux chantiers, mes missions débutant de l’offre technico/financière et finissant à la réception des travaux. J’ai pu ainsi assurer l’exécution et le parfait achèvement de plusieurs projets pouvant aller jusqu’à 5 millions d’euros.



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Autocad, Project