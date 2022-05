Laurianne GONIN

Mon parcours professionnel m’a permis d’acquérir des compétences solides et m’a permis de travailler de manière autonome et de développer mon sens des responsabilités. Dotée d'un bon sens de l'organisation, m'adaptant facilement à un nouvel environnement je suis prête à m’investir au sein d'une entreprise rapidement.



Mes compétences :

Microsoft Office

Internet

JD Edwards

Accueil physique et téléphonique

Gestion de la relation client

Relation fournisseurs