Laurianne LELIEVRE

Forte de mes expériences tant dans le domaine juridique que judiciaires, j’ai eu en charge des tâches variées dans chacun. J’ai su développer des relations de confiance avec mes supérieurs afin d’optimiser mes fonction de soutien et d’assistanat auprès d’eux. Faisant preuve de rigueur et d’initiative j’ai pu pousser mon rôle vers un travail juridique plus avancé et rédiger les projets d’actes, tant des assemblées que des assignations ou des conclusions autant que des courriers, mis à l’approbation des collaborateurs responsables.

Je souhaite développer mes capacités professionnelles et acquérir de nouvelles responsabilités pour évoluer vers une réelle prise en charge de dossier dans le prolongement de ce que j’ai pratiqué au-delà de mes fonctions initiales.



Mes compétences :

Excel

Word

Sage

Powerpoint

AJ Soft

ANAYS