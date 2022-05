Laurianne LOGIN

Jeune chargée de communication, j'ai eu des expériences professionnelles dans des domaines aussi variés que la communication médicale (Etablissement français du sang), la communication culturelle (Amnesty international) ou les médias (RFO - France Télévisions) qui m'ont permis d'allier réflexion stratégique, management et mise en oeuvre d'actions de communication. Je me suis essayé à divers styles de rédaction (communiqués de presse, dossiers de presse, dossiers de présentation, articles de présentation...)



Pour ceux qui ont lu mon profil il y a 3 ans, je faisais mes débuts en agence et je souhaitais superviser mes propres dossiers : mission accomplie ! Après une expérience à l'Agence Régionale de Santé de la Martinique, j'appelle de mes voeux une nouvelle et trépidante histoire de communication. On prend les mêmes, qui ne le sont plus vraiment (j'ai évolué, la com aussi) et on repart ! Bâton de pèlerin bien en main, plume affûtée et propositions vivement souhaitées !



Mes compétences :

Relations presse

Rédaction

Communication

Stratégie de communication

Plan de communication