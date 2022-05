Laurianne RICARD

Issue d'une famille de non-cavaliers, c'est à l'âge de 4 ans que je commence à pratiquer l'équitation. Ayant une forte détermination à poursuivre dans cette voie, je commence à monter en compétition vers l'âge de 10 ans.



Plus tard dans l'adolescence, je commence à m’intéresser de près au milieu du saut d'obstacles international, en me déplaçant sur les plus beaux concours du pays.

Suite à une rencontre en 2011 avec le cavalier espagnol, Manuel Añon, tournant sur les circuits Coupe du Monde et Global Champions Tour, je me mets à gérer sa page officielle sur Facebook et à m’intéresser au Community Management ; viendra plus tard la création et la gestion de la page officielle de Janika Sprunger, cavalière Suisse comptant plus de 9.000 abonnés à son actif.



Ces deux grandes rencontres m'ont données l'occasion de venir en stage dans leurs écuries respectives en 2013 et 2014, ce qui m'a permis de conforter mon idée de poursuivre dans la voie du saut d'obstacles international mais également de m’intéresser à la gestion des réseaux sociaux.

J’ai par la suite souhaité m’intéresser a l’ensemble des techniques de communication en intégrant l’Agence 3.0, agence de communication solidaire où je développe actuellement mes compétences en communication orale, visuelle et écrite.





Mes compétences :

Prospection commerciale

Rédaction

Coordination de projets

Réseaux sociaux

PAO

Graphisme print

Microsoft Office