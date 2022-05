Laurianne RICHELET

D'un naturel curieux et travailleur, je mets depuis 9 ans toute mon énergie au service de la mise en œuvre de solutions informatiques qui répondent aux besoins des utilisateurs tout en respectant les délais. Persuadée que la réussite d'un projet est avant tout une aventure humaine, la transparence, la confiance et le respect sont des valeurs qui me motivent chaque jour.

J'ai eu la chance d'évoluer durant 7 ans en tant que consultante en AMOA dans des secteurs professionnels aussi divers que la formation professionnelle, l'assurance maladie, l'énergie, l'e-commerce ou encore le secteur public. Mon expérience professionnelle m'a aussi permis de travailler sur tous les aspects de la gestion de projets, que ce soit l'analyse du besoin, la rédaction de spécifications, la recette fonctionnelle ou la conduite du changement.

Depuis deux ans, j'ai rejoint Harmonie Mutuelle en tant que product owner sur un projet de refonte de l'outil de souscription collective.



Mes compétences :

GED

Documentation

Système d'information

Gestion de projet

AMOA

Recette fonctionnelle

Planification

Conduite du changement

Support

Mantis

Documentum

Merise

Spécifications fonctionnelles

Analyse des besoins

Analyse fonctionnelle

Jira

HP Quality Center

AMOA SI

Méthode agile

Formation professionnelle

Wireframe

E-commerce

SoapUI

Scrum

Recette mobile

Assurances collectives

Calipso