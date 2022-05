Laurianne RIPÉ

Après un cursus dans le management et avoir fait mes armes dans le monde de l’événementiel d’entreprise, c’est l’envie de mettre mes compétences organisationnelles, mon réseau et ma créativité au service de projets inédits et personnalisés qui est à la base de ma vocation à devenir wedding planner.



A force de s’entendre dire que l’on a ce « petit plus » pour capter et donner vie aux souhaits des uns et des autres, quoi de plus naturel que de devenir organisatrice du plus beau jour d’une vie ?



Petit bout de femme dynamique et inventive, mon souhait de décharger les futurs mariés de toute contrainte organisationnelle trouve son fondement dans le bonheur de partager une tranche de vie avec ceux pour qui le mariage a une résonance particulière.



L'agence Presque Mariés est née de l’Envie de fédérer des spécialistes de l’événementiel ayant les mêmes valeurs que moi autour de la création d’instants qui resteront…



Ainsi, l’agence a vu le jour puisque tous ont répondu à mon appel « que ceux qui m’aiment me suivent ! » et elle continuera d’exister tant « que ceux qui s’aiment me suivent "!



Mes compétences :

Conseil

Organisation

Partenariats

Wedding

Wedding planner

Réseau