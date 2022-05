Laurianne SENIE

Les métiers de la Qualité Sécurité Environnement sont variés et porteurs de solutions pour les entreprises et leurs dirigeants, quelle que soit leur activité.

C'est pourquoi, après 8 années dans l'industrie, je souhaite aujourd'hui travailler à temps partagé pour des PME ayant des besoins ciblés, et/ou une volonté de progresser par étapes et à moindre coût.

Je peux intervenir pour faire un état des lieux et proposer des actions puis les mettre en place.

Je peux aussi répondre à un besoin précis (demande de la DREAL, de l'Inspection du Travail) puis inscrire des actions dans la durée.

Je peux également réaliser des audits afin de maintenir et améliorer le niveau de performance visé par l'entreprise.



Je suis actuellement membre du Conseil d'Administration de l'AFQP Limousin et membre du Club des auditeurs du Limousin, pour lequel je réalise des audits dans des entreprises de secteurs d'activités variés.

http://www.afqp-limousin.com/



Mes expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir les compétences suivantes :

- mise en place et déploiement de systèmes de management intégrés qualité (ISO 9001) et environnement (ISO 14001) dont systèmes multi sites,

- animation de formations internes,

- audits internes (animation d'une équipe de 8 personnes et 10 pilotes de processus),

- maîtrise de la qualité des produits, relation clients,

- rédaction de Documents Uniques de Sécurité, proposition de plan d'actions et suivi,

- risque chimique, risque incendie, ATEX,

- veille réglementaire environnement, conformité réglementaire,

- réglementations ICPE et TMD,

- traitement des rejets (eau, air), gestion des déchets,

- relations avec les institutionnels (DREAL, Mairies), la Médecine du Travail, les intervenants extérieurs.



Mes compétences :

ISO 900X Standard

ISO 14001 Standard

Audit