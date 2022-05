Nicolas IMHOF

D’abord ingénieur, j’ai suivi la formation généraliste de l’Ecole Centrale de Nantes puis me suis spécialisé en ingénierie de production - à dominante finance et économie - dans une université de première ligne brésilienne, la PUC-Rio.



J’ai ensuite choisi de poursuivre mes études avec un master généraliste en finance, à l’Université de Paris 2, afin de parfaire mes connaissances dans ce domaine et pouvoir y suivre ma carrière.



Mes compétences :

Banking

Derivatives

Equity Derivatives

Finance

Investment

Investment Banking

Sales

Structuration