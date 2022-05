Laurianne VIEAU

Femme de terrain, j'ai intégré une formation logistique bac+2 en 2010

Suite à cette formation, j'ai eu l'opportunité d'évoluer au sein du groupe dans une société du transport.

Détachée sur le site de notre principal client, une société commerciale, il a fallu être persuasive et persévérante afin d'intégrer des process de qualité et d'optimisation.

En marge de mes fonctions logistiques, mon poste a évolué rapidement sur le transport.

j'aime la diversité de mes tâches : logistique, contact clientèle ,gestion de véhicules etc



axe de progrès à travailler : management



objectifs: spécialisation transport et/ou commerce



Mes compétences :

Aisance relationnelle

assistante logistique

autonome

Esprit d'analyse

Gestionnaire

Logistique

Technicien Logistique