Lauric LAURIC DUVIGNEAU (DUVIGNEAU)

CONDUITE DU CHANGEMENT

ANIMATION ET PILOTAGE DE PROJETS

COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE ET SOCIALE



PASSIONNE D'INTELLIGENCE ECONOMIQUE/COLLECTIVE ET ASSOCIATIVE !

Me suivre sur Twitter : @LauricDuvigneau



Optimiste, Volontaire et Engagé, attaché aux valeurs humanistes et sociétales, je privilégie le dialogue constructif et l'innovation pour dégager des solutions, face aux questions posées.



Mon parcours débute par les chiffres (compétences développées : analytique et de gestion), puis par le commercial (compétences développées : négociation et d'influence), adoubé par un fort engagement dans le milieu associatif (compétences développées : Coopération et facilitateur).



Ce qui m'intéresse dans un groupe humain, est le rapport "Individu/collectif" et "collectif/individu" ce qui pose pour moi la question de sa gouvernance.



A travers mon mon parcours :

- Groupe La Poste, CFDT ( https://www.cfdtlaposte.com/ ), Cercle National des Bénévoles, et à la Jeune Chambre Economique Française (JCEF), affiliée à JCI (1er mouvement international de formation des jeunes à la prise de responsabilité pour des changements positifs : http://www.jci.cc/ et http://www.jcef.asso.fr ).



Président 2008 de la JCE92 (Neuilly-sur-Seine) :

- Récompensé(e) pour son activité en intégrant le statut de "Membre du Club de l'Excellence 2008"​ de la JCEF : Classé(e) 6ème sur 166 JCE Locales en France.

- Prix de la meilleure action de communication "Convention Nationale JCEF" à Nîmes-Juin 2010 : Livre d’Émeraude de la JCE92, "1968-2008 : 40 ans d'actions au cœur de la cité"​.

Pour le télécharger: https://sites.google.com/site/jcehds/referentiel/LIVREMERAUDE.pdf



Ma vision ? L'exemplarité !



"C'est à partir de l'expérience et de l'expérimentation que vient la Connaissance et la Maîtrise de la connaissance" (Catherine Bezard)



"L'espoir n'est pas un état de fait, mais un état d'esprit" (Vaclav Havel)



"Le Succès, sera toujours l'Enfant de l'audace" (Antoine de St Exupéry)



Contact : lauric.duvigneau@gmail.com



Mes compétences :

Ressources humaines

Vente

Conseil

Développement commercial

Communication

Marketing

Management