Laurie ACEDO

Étudiante dans la filière "Énergétique - Énergies renouvelables", je souhaite me former au mieux, pour acquérir les compétences nécessaires au métier d'ingénieur, dans le domaine de l'optimisation énergétique.



Touchée par l'activité humanitaire, j'ai réalisé en 2011, une mission sur le chantier de construction d'une école, au Mexique. En Juillet 2014, je suis également partie en Inde, afin d'apporter une fourniture énergétique renouvelable à un centre éducatif, grâce à l'installation de panneaux photovoltaïques.



Motivée et travailleuse, je m'investis pleinement dans tout ce que j'entreprends.



Souhaitant découvrir d'autres pays, d'autres méthodes de travail, et améliorer mes compétences linguistiques, je suis à la recherche d'un stage à l'étranger, à partir du mois de juin de l'année 2015. Je reste toutefois ouverte à la possibilité d'un stage en France.



Mes compétences :

AutoCAD

Pleiade-Comfie

Clima-Win

Microsoft Office

Retscreen