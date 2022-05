Laurie AITAMMAR

Diplômée de Phelma, école de Physique Électronique et Matériaux du groupe Grenoble INP, j'ai eu l'opportunité de compléter cette formation avec un master à l'Institut d'Etudes Politiques de Grenoble; le master Techniques Sciences et Décisions. Après avoir suivi une formation ingénieur en physique puis une spécialisation dans l’ingénierie nucléaire j’ai souhaité compléter cette vision scientifique et technique d’une approche des enjeux économiques, politiques, et sociaux des sciences et technologies actuelles.



J’espère ainsi avoir développé un raisonnement et une réflexion plus transverses et globaux que j’entretiendrai et renforcerai dans un premier temps à travers un poste d’ingénieur étude dans le nucléaire.



J’ambitionne à terme d’évoluer sur les différentes thématiques du cycle du combustible et du cycle de vie des installations et acquérir une bonne connaissance et compréhension du fonctionnement de l’industrie nucléaire. J’espère un jour pouvoir participer à la médiation et aux réflexions sur les choix concernant l’énergie et l’industrie nucléaires dans des comités et agences nationales et européennes





Mes compétences :

Adaptabilité

Curiosité

Motivation

Organisation

Rigueur

Sociabilité

Synthèse

Vulgarisation