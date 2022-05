Laurie ANDRES

Doublement diplômée d'un BTS Commerce International puis d'un Master en Communication et Relations Publiques, je me suis passionnée pour le métier inhérent à la réception et l'accueil en hôtellerie haut de gamme.



Désireuse aujourd'hui de faire évoluer ma carrière dans cette branche professionnelle, je suis régulièrement des formations me permettant d'être polyvalente et surtout me perfectionner afin de viser l'excellence et de refléter l'art de recevoir à la française avec brio.



Native et amoureuse de la Champagne, je m'évertue à perpétuer l'authenticité d'un produit d'exception et de prestige et faire de la région la destination rêvée pour mes hôtes.



Blogueuse passionnée, gourmande assumée, vous pouvez retrouver toutes mes bonnes adresses ici :Array



Mes compétences :

Communication

Blogging

Rédaction

Community management