Laurie-Anne GRAFF

J'ai intégré il y a 1 an Oodaya pour répondre à mon envie de mettre ma petite pierre à l'édifice.



Réactivité, partage et transparence sont les ingrédients d'une entreprise dont la volonté est d'avancer ensemble.



Animant un réseau de formateurs et d'experts IT, je vous accompagne afin de pérenniser notre partenariat.



Disponible pour échanger sur les missions, ou simplement sur nos connaissances métier, vous pouvez joindre l'équipe au 0983207330 ou à laurie.projets@oodaya.fr.



A bientôt !







Mes compétences :

Informatique

Marketing opérationnel

Management commercial

Business development