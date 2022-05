Laurie AQUINO

Ayant récemment été acceptée pour la LPM - Gestion et développement des produits de la mode à l'IUT d'Aix en Provence, je suis à la recherche d'une alternance afin de découvrir le domaine de la communication. Je me reconnais à travers son dynamisme et la créativité qu'il exige.



Je suis une personne motivée, dynamique, curieuse et créative qui n'a pas peur des challenges.



Mes compétences :

Moulage

Couture

Elaboration d'un dossier technique

Comptabilité générale

Adobe Photoshop

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint