Bonjour,



Diplômée d'un Bac +3 dans le secteur de l’événementiel et de la communication, j'ai travaillé pendant plus d'un an en tant qu'assistante chef de projet événementiel au sein des agences A'TIPIC (événementiel et tourisme d'affaires) et FORCE MOTRICE (communication globale).



Aujourd'hui je travaille au service communication de la société LEOSPHERE dans laquelle l'organisation de la participation aux salons professionnelles internationaux et la gestion de la communication interne et externe de l'entreprise constituent mes principales axes d'interventions.



Evènements précédemment organisés B to B, B to C pour les entreprises, professionnels et institutions publiques: teambuilding, soirées privées à thème, arbre de noël, anniversaires d'entreprise, conventions, conférences, réunions, cocktails, séminaires, voyages d'affaires à l'étranger, conception de stands professionnels pour les salons.



Pour me contacter au 06 48 05 59 26, ou par mail à berthierlaurie5@gmail.com.



Laurie Berthier



Mes compétences :

Communication externe

Marketing

Communication interne

Réseaux sociaux

Evénementiels et salons

Sphinx Software

Mindjet MindManager

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Mailchimp

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Adobe Illustrator