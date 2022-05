Laurie BONNEFILLE

Suite à un BTS Assistent de Gestion PME-PMI, j'ai réussi une Licence Professionnelle Management des PME-PMI. J'ai réalisé plusieurs stages dans la gestion administrative et commerciale. Après un stage de fin d'études en communication dans une concession automobile, j'ai décroché un emploi d'employée administrative et commerciale. Dans cette entreprise, j'étais chargée de l'accueil des clients, de la facturation, des tâches administratives courantes ainsi que la saisie comptable et la comptabilité clients et fournisseurs.



Mes compétences :

Espagnol

Saisie comptable et suivi des factures client

Sage 100

PUBLIPOSTAGE

Accueil des clients