Sonia COLLINET

Responsable administrative et comptable dans des filiales de grands groupes, j'ai activement participé à la mise en place d'outils de pilotage permettant des prises de décisions rapides par la direction.

Mes différentes expériences au sein de cabinets d'expertise comptable et de filiales de grands groupes, mon investissement et mon dynamisme personnel m'ont permis d'être très polyvalente.

Je suis aujourd'hui à la recherche de nouveaux défis.



Mes compétences :

Normes ifrs

Comptes sociaux

Budgets/ compta analytique/

Liasses fiscales

Fiscalité des entreprises

Comptabilité