Florence FAYON

En qualité de Chargée de Formation depuis plus de six ans au sein d'une équipe RH, ce qui me caractérise le plus est : mon écoute active, ma discrétion, ma réactivité vis à vis des salariés.

A l'issue du certificat "Gestion de la formation professionnelle" j'ai rédigé un mémoire sur "le Bilan de Compétences".

Mon domaine de compétences : le déroulé du plan de formation- la gestion des parcours individuels et collectifs-les contacts avec les organismes et les OPCA-la logistique-le choix des différentes actions-les entretiens professionnels.

Afin d'enrichir cette expérience, je projette l'agrémenter d'un cursus sur le conseil en évolution professionnelle.



Mes compétences :

Analyse des besoins

Gestion Et Suivi Du Plan De Formation

Accompagnement Des Salariés Sur Les Parcours De Fo

Ecoute

Accompagnement Des Salariés Sur Les Différents Sup

Réalisation Des Entretiens Professionnels