Jessica MAINGUENAUD

Après 12 ans en tant que Responsable Commerciale sur les salons de l'Etudiant avec une équipe de 150 vendeurs et managers, j'ai repris des études en gestion des PME PMI à l'IAE d'Aix-en-Provence et validé mon diplôme en juillet 2014.

Mon expérience à l'Etudiant Magazine alliée à ces 6 mois de formation intensive m'ont conforté dans mes choix professionnels: J'aime rencontrer et recruter!



Mes compétences :

Vente

Gestion de projet

Développement commercial

Management