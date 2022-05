Stéphane PERCHANT

SP Mind est un organisme de formation et de conseil un peu particulier : J'interviens lorsque, dans une conversation, j'entends : "Je ne sais plus où donner de la tête" ou encore "j'ai des idées, beaucoup d'idées qui se bousculent... comment les organiser ?".



Je propose :

- Un interview en individuel (1h à 1h30 max) pour vous montrer votre ou vos projet(s) sous un autre angle,

- De la facilitation visuelle pendant vos réunions d'équipes pour partager la même représentation des pensées collectives.



J'utilise pour cela un outil de travail personnel particulièrement efficace et utilisé dans de nombreux pays, sur lequel je peux vous former. Vous deviendrez ainsi complètement autonome sur la clarification de vos idées et informations.



Explications et événements sur :Array