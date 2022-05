Laurie CARON

Laboratoire PhytoChemia is the trusted partner you are looking for to guarantee the quality of all your products containing vegetal ingredients. We are specialized in standardization and chemical quality control of natural products with medicinal, cosmetic and alimentary properties. We also have a Canadian license from Health Canada to analyse medical cannabis.



With our dynamic and highly trained staff, here is what we offer to our customers:



- Complete analysis of essential oils and other volatile products. We are proud to be the Canadian leaders in the aera;



- Dosage of active ingredients or marker compounds in raw materials or transformed products, as well as conformity analyses according to your needs;



- Detection of contaminants (parabens, pesticides, synthetic agents…);



- Scientific literature reviews on general or specific topics;



- Quality control for medical marijuana.



___________________________________



Laboratoire PhytoChemia est une entreprise se spécialisant dans la standardisation et le contrôle de la qualité chimique de produits d’origine végétale. Elle œuvre dans les secteurs des produits naturels, et ce, au Canada comme à l’international.



Elle offre des services d’analyse, notamment le dosage de composés actifs, des analyses de lots, la détection de contaminants, l’établissement de profils chimiques et des analyses inter-laboratoires. L’entreprise fournit également des services-conseils axés sur l’interprétation des résultats et l’interprétation réglementaire.



www.phytochemia.com

________________________



Mes compétences :

Recherche documentaire

Biologie

Biologie végétale

Conférencier

Réseaux sociaux professionnels

Réseaux sociaux

Gestion budgétaire

Gestion de la relation client

Administration d'entreprises

Gestion administrative

Administration réseaux

Chimie organique

Gestion de projet

Chimie analytique

Finance d'entreprise

Chimie

Comptabilité générale

Business planning

Business development

Laboratoire de Recherche

Recherche scientifique