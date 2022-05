Laurie CARON

Bonjour,



Forte d'un Master Expertise et Traitement de l'Environnement de l'ISA de Lille et de riches expériences dans le domaine de l'environnement, je suis actuellement en poste au sein de la société Noramiante en tant qu'Assistante QHSE.



Voici les deux grands axes qui synthétisent mon profil professionnel.



SAVOIR FAIRE ( expériences professionnelles) :



- Maîtrise des normes et certification ISO 14001, MASE, OHSAS 18001, ISO 26000, ISO 14040, etc.

- Assurer une veille technologique et règlementaire

- Définir et négocier une politique QSE-SMI-RSE

- Concevoir, lancer et gérer un projet complexe

- Elaborer et suivre des tableaux de bord

- Evaluer des actions, des projets, des processus

- Former et animer des groupes de projets

- Communiquer, négocier avec des interlocuteurs différents

- Préparer un audit, mener un audit

- Maîtrise des outils bureautiques et informatiques

- Rédaction de rapport RSE, reporting, etc.



SAVOIR ETRE :



Aisance relationnelle, bon esprit d'analyse et de synthèse, rigueur, aisance à l'orale, polyvalence, réactivité et souplesse.





Mobile dans la région Nord Pas de Calais, je dispose également d'un profil LINKEDIN.



Merci de vous être intéressé(e) à mon profil.



Tel : 06.69.61.90.58

Mail : caronlaurie59@gmail.com



Mes compétences :

Rédaction

Synthèse et reporting

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Environnement

Développement durable

Microsoft Office Package

Agenda21

Formation, animation de groupes de projet

Normes et certifications ISO

Technique d'audit

Veille technologique et réglementaire

Définir, négocier une politique SMI-QSE-RSE