Laurie CASTEL

Ingénieur agronome spécialisée dans le développement rural et la gestion des ressources naturelles, je souhaite participer au maintien et développement d’une agriculture durable, respectueuse de la société et de l’environnement.

J'ai choisi de m'investir dans des structures qui offrent la possibilité de mettre en place des modes de production et de consommation durables et innovants, comme l'agriculture biologique et les techniques de cultures alternatives.



Spécialisations :Emergence et gestion de projet de développement multi-partenarial, animation, accompagnement des acteurs et montage de budgets.



Mes compétences :

Animation de réseau

expérimentation

Emergence montage et conduite de projets

Montage financier

Rédaction technique