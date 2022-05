Laurie CASTELS

Responsable de projets pour les marques de cosmétiques MATIS PARIS et CAROLE FRANCK PARIS, je suis apte à répondre à des problématiques sur des supports à la fois print (de la conception graphique jusqu'à l'impression) et digitaux (réalisation site Internet, design UX, gestion des réseaux sociaux, SEO).

Diplômée d'un premier Master en Communication Digitale et d'un second en Direction Artistique Print & Digitale, j'ai cumulé diverses expériences à l'international et me suis investie dans plusieurs projets professionnels en Freelance.

Je suis passionnée d'Art, de Photographie, de Cinéma et de Voyages.



Mes compétences :

Community management

PC Hardware

Microsoft PowerPoint

Adobe Premier

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Digital marketing

Webdesign