Madame, Monsieur,



Votre entreprise mène des actions afin de limiter l'impact de son activité sur son environnement, ainsi que des initiatives allant dans le sens d'une réduction et d'une maîtrise des risques en santé, sûreté et sécurité ?

Mon profil peut vous intéresser ...



Diplômée d’un Mastère Spécialisé en Gestion des Risques et avec plus de 10 années en Sécurité des biens, des personnes et protection de l’environnement, je souhaiterais participer activement aux différents projets SSE qui animent votre entreprise en réponse à vos obligations réglementaires, à vos besoins terrains et choix stratégiques.



Grâce à mon expérience dans des secteurs d’activités variés et dans des industries à fortes exigences SSE, j’ai su gérer de nombreux projets mélangeant aussi bien les aspects humains que techniques en lien avec les différents services de l’entreprise (production, maintenance, logistique, …), et j’en ai également assumé les fonctions opérationnelles et managériales nécessaires à la bonne réalisation des missions qui m’ont été confiées.



Au travers de mes différentes expériences, j’ai su prouver mes capacités d’adaptation, mes qualités de communicante et mon sens du résultat, par l’adhésion des salariés à la démarche SSE et les améliorations notables apportées.



J’espère avoir l’occasion de vous convaincre de l’intérêt de mon profil lors d’un prochain échange, et vous prie d’agréer Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.



Laurie CHAMOSSET



Mes compétences :

Sécurité industrielle

Eau

Animation de formations

Sécurité incendie

Formation

Gestion des déchets

Sécurité au travail

Hygiène

Gestion de projet

Prévention des risques professionnels

Environnement

Communication interne

Santé au travail