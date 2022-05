Laurie Chaplain Architecture est une agence qui se réinvente au fil des projets, des histoires et des rencontres. A travers un parcours créatif, sensible et technique, nous parvenons à formuler des réponses architecturales pertinentes et singulières, des lieux justes et fantaisistes, à la fois hors du temps et actuels.

LCA est une Agence d'architecture spécifiée dans les projets de logements peu importe l'échelle,de la rénovation de studio Parisien à l'ensemble de logements collectifs.



L'agence a également su se diversifier et faire ces preuves dans le domaine de l’hôtellerie et des équipements.





Suivi de chantiers

Conception

Modélisation 3D