Laurie CHARAJAC

Expériences complémentaires :

5 ans d'expérience en tant qu'Acheteuse/approvisionneuse Retail Sportwear RIP CURL EUROPE

4 ans en tant que Manager Commerce Décoration / Luminaire / Peinture / sol / sanitaire LEROY MERLIN FRANCE

Une ouverture et un agrandissement réalisés



GESTION DES STOCKS:

Approvisionnement d'un réseau européen

Gestion résiduels fin de saison

Pilotage démarque



GESTION ACHAT:

Élaboration des budgets d'achat

Modélisation d'un réseau européen

Construction assortiment en fonction d'objectifs de marge, de CA et de mise en avant marketing

Sélection produits

Détermination des quantités de pré-saison et de réassort en fonction des budgets d'achats



GESTION COMMERCIALE :

Engagements opération commerciale

Construction plan action commercial



MANAGEMENT :

Recruter et accompagner des équipes à différents niveau de responsabilité

Développement des projets professionnels

Management de la vente

Management de l approvisionnement

Accompagnement au changement du business model et des gestes métier

Gestion d'un compte d’exploitation



ORGANISATION ET PLANIFICATION:

Gestion planification des équipes en fonction des besoins clients

Planification des implantations des nouvelles collections et changements stratégiques

Planification plan formation équipes



Mes compétences :

Management

Approvisionnement

Chef de projet