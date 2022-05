Laurie COLOMBET

Je suis actuellement en recherhe d'emploi et je cherche à pouvoir utiliser mes connaissances, mon expérience et mon savoir être dans un métier avec plus de responsabilité, et ainsi poursuivre mon expérience professionnelle et mettre à profit toutes mes compétences dans une organisme dynamique dont je partage les mêmes valeurs, où je pourrais m’épanouir pleinement en qualité d'assistante administrative et commerciale. Mes années passées dans le domaine commercial m’ont permis d’acquérir des compétences dans les secteurs de l’accueil, du conseil, de la relation commerciale, de la vente et du service, ainsi qu’une totale polyvalence et autonomie. Mes diplômes dans le domaine du management me permettent aussi de postuler dans le cadre de ce poste.



Mes compétences :

Rigueur

Ecoute

Négociation

Autonomie

Assiduité