Laurie DAVISTER

Bonjour à tous et à toutes,



Je suis à la recherche d'un stage d'étudiant d'une durée de 11 semaines dans le domaine de la finance.( du 2/03/2009 au 15/05/2009).Je suis en dernière année de mon bac en comptabilité option banque&finance à l'institut Helmo Sainte Marie à liège.



j'aimerais plus précisément découvrir les produits de placements en bourse et la gestion des crédits.



Mon projet se tourne vers la crise financière des subprimes, il s'agirait ainsi d'analyser en quoi cet actualité modifie/se répercute, sur la politique de gestion des domaines précédemment cités.



Si mon demande vous intéresse vous pouvez me contacter au 0485/05.05.13 ou via un mail à l'adresse suivante davisterlaurie@hotmail.com.



Je reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire.



Davister Laurie



Mes compétences :

Comptabilité

Finance